Erika Schneider Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:24

Rio - Erika Schneider, ex-bailarina do "Domingão do Faustão", resolveu reverter o preenchimento labial provisório que deveria durar um ano. Nas redes sociais, Erika disse que a intenção é ficar com o rosto mais natural, além de explicar o motivo do arrependimento.



"Meu preenchimento era provisório, durava até um ano, mas eu resolvi tirar antes para ficar com o rosto natural", explicou.