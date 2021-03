Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:12 | Atualizado 22/03/2021 16:13

Sarah conversou com Caio e Rodolffo na área externa da casa, nesta segunda-feira. No papo, os três falaram sobre a piada que o sertanejo fez com o vestido de Fiuk e que teria sido motivo para Gilberto indicá-lo ao paredão.

fotogaleria

Publicidade

Para a consultora de marketing, não houve problema na "brincadeira". "Eu, Sarah, não vi maldade no que você disse. Mas isso porque eu te conheço, sou próxima de você e sei como você é. Mas as outras pessoas viram maldade", disse a sister.

No domingo, Sarah disse para Fiuk que achou pesada a brincadeira, e ainda aconselhou Gilberto a mandar o cantor para o paredão pelas atitudes machistas dele.

Publicidade

Ainda na conversa desta segunda, Sarah disse que Gilberto decidiu quem enviaria ao paredão apenas uma hora antes do programa e que tentou fazê-lo mudar de ideia.

"Eu não podia chegar para o Gil falando: 'não, não faz isso', porque era uma decisão dele", explicou.