Arthur BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:38 | Atualizado 22/03/2021 16:40

Na tarde desta segunda-feira, Arthur conversava com Camilla de Lucas, no "Big Brother Brasil 21", quando cometeu uma gafe.

fotogaleria

Publicidade

O instrutor de crossfit disse que achava que Fernando de Noronha ficava no Rio de Janeiro, quando, na verdade, fica em Pernambuco, no Nordeste. Não só Camilla, como a internet ficou chocada com essa afirmação e isso foi o suficiente para Arthur se tornar assunto nas redes sociais.

Arthur no Big Brother: "onde fica Fernando de Noronha, no Rio de Janeiro?" pic.twitter.com/q5RUKzgoRP — Justiciligo Snyder da Silva (@JorgeDuarte1005) March 22, 2021

Publicidade

Kkkkkk eu tô aqui zoando o Arthur pq ele achou que Fernando de Noronha era no RJ maaaaaas eu achei que Condurú era sobrenome dele e na real é a cidade q ele nasceu kkkkkkkkkk pic.twitter.com/I39vRt2PmV — BUBU (@unilunatico) March 22, 2021

Kkkkkk eu tô aqui zoando o Arthur pq ele achou que Fernando de Noronha era no RJ maaaaaas eu achei que Condurú era sobrenome dele e na real é a cidade q ele nasceu kkkkkkkkkk pic.twitter.com/I39vRt2PmV — BUBU (@unilunatico) March 22, 2021

Publicidade