Publicado 22/03/2021 18:07

Rio - Lumena resolveu manifestar apoio à Carla Diaz no Paredão desta semana no "BBB21". A psicóloga usou as redes sociais para citar o "relacionamento tóxico" entre a atriz e Arthur e comentou que ela não merece sair por ter caído na "cilada".



"Atire a primeira pedra quem nunca se iludiu por alguém e caiu em uma cilada de relacionamento tóxico! Carla não merece sair só por causa de suas jornadas amorosas", escreveu.

Carla e Lumena tiveram alguns desentendimentos durante o confinamento. Um dos principais aconteceu durante o Jogo da Discórdia em que os participantes precisavam definir quem não ganharia o programa e a baiana escolheu Diaz. "Acho que este é um jogo de entrega e, na minha trajetória até agora, não consegui identificar nenhuma entrega sincera e profunda. Tem que ser uma jornada que transcenda a mediocridade", disse. Carla e Lumena tiveram alguns desentendimentos durante o confinamento. Um dos principais aconteceu durante o Jogo da Discórdia em que os participantes precisavam definir quem não ganharia o programa e a baiana escolheu Diaz. "Acho que este é um jogo de entrega e, na minha trajetória até agora, não consegui identificar nenhuma entrega sincera e profunda. Tem que ser uma jornada que transcenda a mediocridade", disse.

Carla está no Paredão ao lado de Rodolffo e Fiuk.