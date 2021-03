Juju Salimeni reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:30

Juju Salimeni abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quarta-feira e respondeu algumas curiosidades dos seguidores. Dentre as perguntas que recebeu, a musa fitness falou sobre sua relação com o exercício físico, o motivo do término do casamento de 14 anos e até sobre inseguranças.

Um seguidor perguntou a Juju como ela fazia para não enjoar de treinar. A musa fitness surpreendeu ao responder que já enjoou, sim, mas mantém a disciplina. "Tenho zero vontade de treinar. Faço porque gosto do resultado, é saudável e já faz parte da minha vida. O nome disso é disciplina", respondeu.

Além disso, Juju também falou sobre seu casamento de 14 anos com Felipe Franco ao ser perguntada sobre o motivo do término. "Foi uma sucessão de erros de ambos os lados. Um relacionamento que começou na adolescência e não teve maturidade para se sustentar na vida adulta", disse. Desde dezembro de 2019, a modelo namora o empresário Helisson Dias.



Por fim, outro seguidor perguntou com o que Juju se sentia insegura. "Para tomar decisões. Porque nós, mulheres, temos o lado emocional muito aflorado, mais do que os homens", respondeu.