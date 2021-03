Harry Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 24/03/2021 16:50 | Atualizado 24/03/2021 16:52

O príncipe Harry, que está em busca de uma vida comum após se afastar da família real, teve que encontrar um emprego como executivo de uma startup do Vale do Silício, na Califórnia. A informação foi confirmada pelo Wall Street Journal, que revelou que o duque britânico é o novo diretor de impacto da BetterUp Inc., uma empresa online de coaching e saúde mental.



“Pretendo ajudar a criar impacto na vida das pessoas. O coaching proativo oferece possibilidades infinitas para o desenvolvimento pessoal, maior consciência e uma vida melhor em todos os aspectos", declarou princípe Harry, de 36 anos, ao jornal.