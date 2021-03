Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:57

Rio - Marcela McGowan e Luiza posaram juntas em um ensaio romântico compartilhado nas redes sociais da médica. A ex-BBB também falou sobre os planos de formar uma família ao lado da namorada.

Durante uma conversa com os seguidores, elas falaram sobre adoção e nomes para bebês. "A gente pensa nas duas coisas", afirmou a médica. "Se querem saber quem vai gerar, é Marcela", completou Luiza. Elas ainda não concodaram com os nomes dos filhos. "Se for menino, Bento, se for menina, Maria Teresa", afirmou Luiza. "Eu quero nomes diferentes tipo Lua, Estrela, Aurora", respondeu a médica.