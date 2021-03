'Pimentinha - Elis para Crianças' terá sessão gratuita no domingo Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:10

Rio - O musical "Pimentinha – Elis Regina para Crianças" faz uma apresentação gratuita no canal do Youtube do projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’, dia 28 de março, às 16h. De 03 a 25 de abril, haverá uma temporada virtual com venda de ingressos pelo Sympla. As sessões serão aos sábados e domingos, às 16h. Inicialmente, foram previstas apresentações no teatro mas, com o agravamento da pandemia, a equipe optou por filmar uma sessão especial, sem plateia e com todos os protocolos de segurança, para a exibição virtual de sua temporada de estreia.

“Pimentinha – Elis Regina para Crianças” é a sexta peça do projeto, que já levou mais de 200 mil pessoas ao teatro e soma 14 prêmios de teatro infantil, entre outras cerca de 50 indicações. A história acompanha a infância de Lilica (vivida pela cantora, compositora e atriz Jullie), uma menina apaixonada por música e por suas grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio.

Chegando lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo visual que a impõem. Em busca de sua própria essência, vai desafiar os padrões de beleza e mostrar que toda pessoa é linda quando dá espaço para sua real personalidade. A inspiração veio da infância de Elis Regina, que foi uma menina estrábica e tímida que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa, mas que sempre buscou se sentir representada como mulher na sociedade e em seu visual. No elenco, estão, além de Jullie no papel-título, Erika Riba (Dona Ercy), Lucas da Purificação (Jairzinho), Stephanie Serrat (Diva), Layla Paganini (Produtora) e Pedro Henrique Lopes (Adelino Junior e Adelino).



Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina, como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”, em arranjos pensados para as novas gerações.



SERVIÇO:







Pimentinha – Elis Regina para Crianças.



Sessão gratuita: 28 de março, às 16h. No canal do Youtube do projeto Grandes Músicos para Pequenos (http://bit.ly/youtubegmpp).



Temporada: De 03 a 25 de abril de 2021



Dias e horários: Sábados e domingos, às 16h



Ingressos: R$ 25 a R$ 50 (a escolha do valor fica a cargo do espectador).



Vendas de ingressos: www.sympla.com.br/grandesmusicosparapequenos



Duração: 60 minutos



Classificação: Livre