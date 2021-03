Alok Gabriel Wickbold

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:19

Rio - O clipe da música "Tu", de Alok em parceria com a dupla Matheus e Kauan, foi lançado nesta quinta-feira. A música ganhou clipe oficial com participação da digital influencer e humorista Gkay. "Já fiz outras músicas com Matheus & Kauan, mas agora o processo foi completo: letra, produção e videoclipe. Conseguimos manter a nossa essência musical, cada um ao seu modo e estamos felizes com o resultado. Espero que o público receba esse trabalho com o mesmo entusiasmo e carinho que tivemos ao fazer", diz Alok.

"'Tu', sem dúvida, é mais uma canção que vem pra ficar. É mais que isso: é um presente para nós, para o público. É com a mesma vibração positiva da concepção, que queremos que 'Tu' toque e encante todos os dias cada um que escute. Sabe aquela música que você sente que vai ser um bálsamo? Assim é 'Tu'", garante Matheus.



"A junção com o Alok é especial, em todos os sentidos. Desde a gravação até a execução, estamos juntos. Tudo criado com a nossa energia, letra, música, idealização do clipe... É Tu, é nós, é pra dançar e curtir", afirma Kauan.