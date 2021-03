Deborah Secco. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Rio - Deborah Secco resolveu compartilhar que ficou feliz em terminar as gravações da novela 'Salve-se Quem Puder', da Globo. A trama, que foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, finalizou as filmagens em dezembro. Deborah disse que o momento é delicado, mas que a novela carrega alegria.



"É uma emoção enorme. Um ano depois da novela sair do ar, a gente volta, né? Em um momento tão delicado, fazer uma novela de humor trazendo um pouco de alegria para as pessoas é uma super emoção", disse em entrevista ao site O Fuxico.