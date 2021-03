Por iG

Em meio à batalha judicial por conta da conservadoria, Britney Spears pediu para a advogada Jodi Montgomery seja a responsável permanente pela tutela. A profissional assumiu provisoriamente os cuidados com a cantora em 2019, quando o pai Jamie Spears se afastou.

Segundo o site TMZ, os novos documentos oficiais foram apresentados no caso da tutela de Britney. Eles revelam que a cantora quer que Jodi Montgomery se torne a conservadora em tempo integral, enquanto observa que o pai, Jamie Spears, deve renunciar a posição para sempre.Se Jodi assumir a tutela de Britney, algumas coisas mudarão para a advogada. Neste caso, além de continuar respondendo pelo patrimônio da cantora, ela também seria responsável pelas decisões pessoais do dia a dia da artista.Ainda de acordo com o site, os médicos explicaram em juízo o que é necessário para Jodi se responsabilizar. Ela terá poderes para limitar visitantes, reter cuidadores e guardas de segurança para Britney, processar ordens de restrição de assédio civil que possam surgir e o poder de se comunicar com a equipe médica a respeito de qualquer tratamento para a cantora.Apesar de Jodi assumir uma grande responsabilidade caso se torne efetivamente a tutora permanente de Britney, há uma cláusula de rescisão destacada no documento. "O peticionário expressamente reserva-se o direito da rescisão desta tutela sob a seção 1861 do Código de Sucessões. Nada nesta petição deve ser considerado para uma renúncia desse direito.".