Jennifer Aniston e Brad Pitt Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:27

Rio - Após a separação de Brad Pitt e Angelina Jolie, a imprensa internacional vem apontando uma aproximação entre o ator e a ex Jennifer Aniston. Segundo a revista britânica "US Weekly" e o jornal "Daily Mirror", os atores estão se encontrando secretamente durante a pandemia.



Segundo uma fonte próxima, eles estão tentando reafirmar a amizade e isso teve influência na forma como Pitt terminou a relação com Aniston. "Brad se sentiu mal com o que fez Jen passar, mas eles resolveram seus problemas e começaram do zero. Quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto sentiam falta um do outro como amigos", apontou.