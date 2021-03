Mc Gui Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:57 | Atualizado 25/03/2021 16:05

Rio - MC Gui resolveu falar sobre a polêmica que se envolveu após publicar um vídeo dando risada de uma menina durante uma viagem à Disney em 2019. Em entrevista a Daniela Albuquerque, no programa "Sensacional", o cantor disse que ainda tenta se restabelecer com o que aconteceu.



“Não estou 100%. Me atacaram muito, ameaçaram de morte, até hoje faço tratamento para conseguir continuar, eu e minha família toda passamos com psicóloga”, revela.