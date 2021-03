De Férias com o Ex: Celebs 2 Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:46

Rio - A MTV anunciou a data de estreia da segunda temporada do "De Férias com o Ex Brasil: Celebs" nesta quinta-feira. O canal revelou também as primeiras imagens dos novos episódios. A nova temporada vai ao ar a partir do dia 8 de abril, toda quinta-feira, às 21h30.



O elenco desta temporada vai contar com Caíque Gama, Day Camargo, Gabily, Ingrid Ohara, Marina Gregory, Matheus Pasquarelli, Neguin, Rico Melquiades e Tarso Brant, além dos veteranos Lary Bottino, Maju Mazalli e Pedro Ortega.