Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:35

Rio - Gabi Lopes compartilhou um vídeo nas redes sociais para explicar que foi vítima de um golpe de estelionato. A atriz disse que foi enganada por uma pessoa do seu convívio e teve 520 mil reais em cheques assinados em seu nome.



"Eu precisava de um investidor para avançar em grandes projetos que surgiram na época. Junto com meu sócio fomos procurar no mercado e uma amiga nos indicou este investidor que fez diversas reuniões e nos mostrou ser um cara muito engajado durante 6 meses de conversas. Até que confiamos e resolvemos convidá-lo para morar conosco, pois já morava com meu sócio", disse.

fotogaleria

"Um dia chegou uma carta do banco com dois talões de cheques no meu nome, sendo que eu não havia feito nenhum pedido. Perguntei se haviam pedido algo em meu nome e meu sócio e ele negaram. Um mês depois, a minha tia que toma conta das minhas finanças, me ligou dizendo que um cheque de 10 mil seria compensado e perguntou se eu tinha passado o mesmo. E desesperada, respondi que não", explicou."O 'Lucas' tentou até negar que não havia pegado os talões, mas quando viu que não tinha saída, me pediu desculpas e disse que estava passando por uma dificuldade financeira. Eu o perdoei, peguei os talões de volta, mas não os abri. Fui para casa da minha família e lá minha mãe e meu irmão abriram os talões e viram que ele tinha assinado 520 mil reais em cheques no meu nome", seguiu explicando."Esse episódio na minha vida me ensinou muito sobre confiança. A relação com pessoas que acabamos de conhecer não pode ser totalmente entregue, é preciso procurar saber com quem estamos lidando e a internet ajuda muito nisso", completou.