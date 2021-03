Douglas Tavalaro Divulgação

Publicado 25/03/2021 18:06

Um comunicado divulgado nesta quinta-feira (25) pelo empresário Rubens Menin, principal investidor da CNN Brasil, diz que Douglas Tavolaro está deixando o canal de notícias. O jornalista foi o idealizador e CEO da empresa, que foi implantada ao longo de 2019 e estreou em março de 2020.



Segundo o empresário, Tavolaro se dedicará a projetos editoriais nos EUA. Agora, a CNN Brasil pertence integralmente à família Menin, que também é dona da MRV Engenharia e do banco Inter.



"Foi uma realização profissional memorável implantar a marca CNN no Brasil. Tenho uma alegria enorme do que fizemos. Desejo todo sucesso à empresa", diz Tavolaro no comunicado. O nome do substituto de Tavolaro no cargo de CEO da empresa será anunciado nas próximas semanas.



"A CNN Brasil agradece a Tavolaro e reconhece sua importância desde a concepção do projeto. Seu desempenho foi fundamental para consolidar a empresa como uma das principais e mais premiadas operações jornalísticas do país.", disse ainda o comunicado oficial da CNN Brasil.



Tavolaro, 44 anos, é jornalista e já passou por jornais como O Estado de S.Paulo, Diário Popular e pela revista IstoÉ. Ele teve uma longa passagem pela Record, onde ocupou o cargo de vice-presidente de jornalismo. Em janeiro de 2019, anunciou que estava deixando a emissora para implantar a CNN Brasil.