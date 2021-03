Por iG

Publicado 25/03/2021 19:47

O desligamento de Meghan Markle e Harry da família real vai virar filme. O casal, que deu uma entrevista polêmica falando sobre a saída da realeza , vai virar tema de um longa-metragem produzido pelo Lifetime, canal de televisão dos Estados Unidos.



Segundo a Variety, o novo filme se chamará "Harry & Meghan: Escaping the Palace" e fará parte de uma trilogia sobre o casal. O canal de televisão já lançou dois outros filmes sobre os pais de Archie, um falando sobre o relacionamento e o casamento deles e outro sobre o primeiro ano dos dois na família real.

fotogaleria

A terceira obra da trilogia começará a ser produzida na primavera dos Estados Unidos, outono no Brasil, e contará com atores interpretando os membros da família real. O filme promete expor os motivos que fizeram o casal deixar a família real o que eles viveram quando ainda estavam ligados à coroa britânica."'Harry & Meghan: Escaping the Palace' revela o que realmente aconteceu dentro do palácio que fez com que Harry e Meghan deixassem tudo para construir um futuro para eles e para o filho Archie. O filme vai detalhar o crescimento da trizteza e isolamento de Meghan, o desapontamento deles de não serem defendidos dos ataques da mídia e o medo de Harry de que a história se repetisse e ele não fosse capaz de proteger a esposa e o filhos das mesmas forças que causaram a morte prematura da mãe dele", diz a sinopse. A obra ainda deve contar com brigas que supostamente acontecerem entre Harry e William, Meghan e Kate e entre o Príncipe Charles e seus dois filhos.