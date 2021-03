Orquestra Petrobras Sinfônica Divulgação

Publicado 26/03/2021 11:03

Rio - Para marcar o encerramento desse semestre, os alunos da Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica gravaram um vídeo tocando a música "Rosa" do compositor, flautista e saxofonista, Pixinguinha, de forma remota, cada um da sua casa. O resultado emocionante está disponível nas redes sociais da Orquestra e da Academia Juvenil. (Confira abaixo).

Durante o período de dois anos, a Academia Juvenil oferece para um grupo de jovens músicos, entre 14 e 20 anos, aulas de Teoria e Percepção, Prática Orquestral e de instrumentos. Como forma de mostrar o aprendizado, a cada encerramento de semestre, eles fazem um concerto, que esse ano precisou ser adaptado, para garantir a segurança de todos. Desde março do ano passado, a Academia Juvenil reprogramou as aulas desses jovens, e colocou os 31 alunos para estudarem de forma remota.



Sammy Fuks, flautista da Orquestra Petrobras Sinfônica, regente e professor de prática de orquestra da Academia Juvenil, destaca a dedicação e a força de vontade desses alunos: "Na Academia eles aprendem a importância da disciplina como base para a vida, a nível técnico e humano. Nosso projeto os ajuda a seguirem motivados! As aulas on-line são mais um desafio a ser vencido. Gravamos um vídeo de forma remota, o que exigiu muita dedicação de todos. O resultado está aí para o público apreciar”, exalta Sammy.