Por O Dia

Publicado 26/03/2021 13:22 | Atualizado 26/03/2021 13:23

Rio - Em mais um passo em direção ao seu primeiro álbum, intitulado “Sonho”, Greg BBX disponibiliza, nesta sexta-feira, seu mais novo single, “Maldosa”. Depois de “Some”, o cantor segue trazendo Easter Eggs em um clipe nebuloso e psicodélico que representa a letra e melodia envolvente.

fotogaleria

Composta pelo próprio cantor em parceria com Luccas Carlos, Junior Lord e Douglas Moda, “Maldosa” conta a história de um romance entre uma mulher empoderada, sexy, que envolve o cantor “raro, flow de jogador invocado”. A melodia envolvente que une elementos do rap e do pop foi produzida pelo co-autor da música, Douglas Moda da We4Music, que já trabalhou com nomes como Luísa Sonza, Anitta, Thiaguinho, Vitão, Luccas Carlos, entre outros.O clipe segue a mesma estética de “Some”, primeiro single lançado nesta nova era. Com uma energia nebulosa e apostando no psicodelismo, Greg BBX prova de um drink misterioso e começa a sonhar com uma mulher. Entre takes com os amigos e imagens da “Maldosa”, o público fica em dúvida do que é real e do que é fictício, até que no final é surpreendido.“Maldosa conta a história de uma mina, mas desta vez de forma um pouco mais sensual, apimentada. E por que chamei ela de maldosa? Porque ela sabe o poder que ela tem, que quando chega na festa ela para tudo e provoca com seu jeito. Então eu acho que muitas meninas vão se identificar com esse som que é muito dançante, quando fiz, já imaginei a galera curtindo e dançando muito”, explica Greg BBX.“O clipe é uma continuação da estética visual que vai chegar até o álbum Sonho. A gente usou as bikes para lembrar meu lado urban, a bebida maldosa que é muito maneira e toda vez que bebo ela eu vejo a menina maldosa, como se fosse um sonho causado pela bebida. E depois que eu termino de dar rolê com os amigos, vou até um bar e dou de cara com a mina que estava no sonho, uma sacada muito legal. Espero que o pessoal curta muito, dance na vibe do som”, completa o cantor.Assim como “Some”, “Maldosa” fará parte do primeiro álbum da carreira de Greg BBX, o “Sonho”, programado para chegar a todos aplicativos de música ainda neste ano.