Aventuras Maternas Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 20:10

Clubinho Solidário



Enquanto várias cidades do País têm passado por novas restrições, inúmeras famílias estão com problema financeiros para prover as necessidades dentro de casa. Por isso, a nova “promoção” do Clubinho de Ofertas não será sobre descontos em alguma programação infantil, mas para ajudar a Central Única de Favelas (CUFA) no Programa Mães da Favela 2021. Chamada de “Coelhinho do Bem”, a campanha vai funcionar da seguinte forma: a pessoa doa o valor que puder (a partir de R$5,00) por meio de um link dedicado da plataforma Clubinho de Ofertas ao programa e concorre a vouchers no valor de R$200 para usar até o final do ano nas atrações do Clubinho do Rio ou São Paulo. O valor arrecadado nesta campanha será doado integralmente, descontadas apenas as taxas do meio de pagamento. A “compra da promoção” pode ser realizada até dia 3 de abril às 15h. E mais: os ganhadores dos vouchers de R$200, receberão, ainda, uma vídeo chamada da Coelhinha Lilly ou o Coelhinho Ringo, da Faz Assim Produções, no domingo de Páscoa. O sorteio ocorrerá no próprio dia 3, às 16h, nas redes sociais do Clubinho de Ofertas, com um ganhador por oferta em cada cidade - Rio de Janeiro e São Paulo. Para doar e concorrer, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/pascoa-solidaria-rio-maes-da-favela-1565



Família Coelho



A marca Puket lança para essa Páscoa a Família Coelho, coleção que vem para alegrar ainda mais a celebração em família. O personagem do Mundo Puket estampa os pijamas nos modelos shortdoll e pijama manga longa e meias para a família toda, com tamanhos desde o baby até o adulto. Os modelos estão disponíveis no site www.puket.com.br e custam a partir de R$139,90 (adulto) e R$109,90 (infantil).



Pijaminhas



A Vila Meã é uma marca especialista em ludicidade e fofura traduzida em roupas de dormir e fantasias. E nessa época de Páscoa, está com pijamas super fofinhos que vão deixar as crianças - e os pais - apaixonados. Com estampas com coelhinhos de diferentes cores, os pijamas fazem parte de uma promoção em que três unidades saem por R$100. Já os macacões, com as mesmas estampas, saem por R$85 e vestem de 1 a 8 anos. E para os que adoram fantasias, há opções simples por R$75 e de R$120 "com músculos". E mais: a marca também tem modelos para adultos. Para saber mais, acesse https://www.instagram.com/vilameacriancas/



Oficina criativa para a Páscoa



A Curumim Oficina Criativa criou uma Oficina de Páscoa. A idéia é possibilitar momentos divertidos em família, com kits para as crianças desenvolvem habilidades motoras e cognitivas, além de soltar a imaginação e a criatividade. Os kits tem brilhos adesivos, cola colorida ou guachê; recortes em EVA, picotes em EVA, cola, durex estampado, lacinhos de cetim, tubetes de brilho, fitas de cetim, pompom e olhinhos. E entre as ideias para fazer com o material, está uma máscara de coelho e mini coelhinhos. O valor do kit é R$69,90 e a encomenda pode ser feita pelo número (21) 97282-2676.

Percepções da pandemia



“Histórias do Futuro” é o documentário da produtora trirriense Cineviola Filmes, que começou a ser rodado em fevereiro. Crianças da região Centro-Sul fluminense trazem suas percepções acerca da pandemia e do isolamento social e mostram o modo como a Covid-19 afetou suas vidas. O doc (45’) tem a direção de Jeanne Duarte, nascida e criada em Três Rios e hoje moradora de Petrópolis, o roteiro é de Clóvis Corrêa e a produção executiva de Mario de Aratanha. As filmagens acompanharam os personagens Ashelley Gomes Paulista Ribeiro, de 11 anos (Miguel Pereira/Vassouras), Danilo Jorge do Nascimento Silva, de 8 anos (Três Rios), Thalia Damiana Passos de Oliveira, de 8 anos (Paraíba do Sul) e Gabriel Duarte Mello, de 11 anos (Areal). Há, ainda, depoimentos dos pais, avós, amigos e especialistas de saúde complementam o documentário, que estreia em 30 de março, no canal do Youtube @Cineviola. O projeto contemplado na Lei Aldir Blanc RJ conta também com recurso inovador: oito lives recontarão as histórias das crianças no Instagram, com ajuda da tecnologia de Realidade Aumentada, unindo o mundo físico ao virtual. Dessas, quatro lives são exclusivas para crianças surdas, com a tradução para Língua Brasileira de Sinais feita por Gildete Amorim, e utilizando os mesmos recursos da realidade aumentada. A consultoria das atividades em Libras coube a Clelia Ramos, da Editora Arara Azul. As lives serão realizadas nos dias 27 e 28 de março, sábado e domingo, às 11h e 17h, no Instagram @historias_dofuturo. Já para as crianças surdas as lives serão nos dias 3 e 4 de abril, também às 11h e 17h. Adereços, lágrimas, sentimentos em ilustrações criadas com Realidade Aumentada estarão à disposição das crianças no perfil do Instagram do projeto (@historias_dofuturo), convidando cada uma a recontar a história que ouviu ou a sua própria e “vestir”, ela também, a fantasia.



Peças cheias de personalidade



Estilo e atitude não são atributos valorizados apenas pelos adultos! Os pequenos também querem se vestir de forma moderna e antenada, muitas vezes inspirados pelo estilo adotado pelos pais. Atento a essa demanda, o Grupo Kyly lança uma nova marca, a Lemon Kids, que apresenta peças cheias de personalidade e estampas criativas, conectadas as mais recentes tendências da moda. Inspirada na marca Lemon, que já apresentava diversas opções de looks para os pré-adolescentes, a Lemon Kids traz versatilidade e criatividade em peças para os meninos do tamanho 1 ao 14. A primeira coleção traz opções em camisetas, regatas, bermudas e conjuntos, para atender mães e pais autênticos e descontraídos que querem arrasar na escolha do look dos pequenos.



Um musical ecológico



A cantora e compositora Renata Pizi e o Grupo 3 de Copas apresentam temporada do infantil “VerDE Perto - O Musical Ecológico”, a partir do dia 3 de abril (sábado, às 17h) pela página Facebook/VerDePertoMusical. As sessões seguem até 17 de abril, aos sábados, às 17h, e domingos, às 11h, além de uma sessão no dia 8, quinta-feira, também às 17h. O espetáculo cênico/musical fala sobre o meio ambiente, com uma linguagem simples e poética que se comunica diretamente com a natureza imaginativa e a curiosidade das crianças. O espetáculo traz canções que abordam temas como ecologia, reciclagem e preservação da natureza. As músicas, tocadas ao vivo, têm arranjos que passam por diversos ritmos como baião, maracatu, pop, rap e o rock. Personagens, histórias e coreografias - conduzidos pela personagem Júlia - reforçam os argumentos das canções, recheadas de curiosidades sobre a natureza, que ressaltam a necessidade de cuidarmos do planeta. O roteiro do espetáculo é formado por “Pet Repet”, “Árvore”, “Lixo na Rua”, “Água”, “Tamanduá” e “Rio Tietê”. Todas as músicas compostas por Renata, sendo as duas últimas em parceria com Sonekka. O espetáculo, radicalmente ecológico, trata o tema com leveza e muito bom humor, cativando os pequenos espectadores pela graça e originalidade dos poemas cantados. A apresentação é gratuita e tem duração de 50 minutos. Para assistir, acesse https://www.facebook.com/VerDePertoMusical



Monstrinhos para crianças



Se por um lado monstros e bicho papão habitam o imaginário das crianças, por outro os pequenos adoram pensar em brincadeiras com essas criaturinhas. E, pensando nessas aventuras, a Ecokids Place está lançando sua nova coleção, a ‘Monstros e Criaturas para Brincar’, com chapéus, fraldas de banho, calcinhas e cuequinhas com estampas exclusivas. Além de super coloridas e extremamente divertidas, as peças com estas estampas costumam ser as preferidas dos pequenos. Na nova coleção da Ecokids, há monstrinhos de todas as cores e formatos prontos para alegrar as crianças na hora de se vestir para brincar. Mais informações sobre a nova coleção ‘Monstros e Criaturas para Brincar’ pelo Instagram @ecokidsplace ou no site https://www.ecokidsplace.com.br/



Podcast com sucessos do teatro infantil



Quando foi a última vez que você fechou os olhos e se deixou levar pela imaginação? No próximo dia 21 de março, estreia em todas as plataformas digitais o podcast Escuta que Lá Vem a Peça. Direcionado para o público infanto-juvenil, o projeto vai adaptar sucessos do teatro infantil para o inovador formato de áudio drama. Na primeira temporada, “Joaquim e As Estrelas”, premiada montagem de Renata Mizrahi, ganhou dublagem, efeitos sonoros e edição de som para levar os pequenos ouvintes numa viagem sonora repleta de criatividade, aventura e muita sensibilidade. Em “Joaquim e As Estrelas”, um elenco de peso formado pelas vozes de Carol Futuro, Daniela Fontan, Diego de Abreu, Gabriel Hipollyto (que interpreta o protagonista Joaquim), Juliana Trimer, Renata Tavares e Sergio Kauffmann se reuniu em formato totalmente remoto por mais de dois meses para dar vida aos 03 episódios da primeira temporada, numa vivência muito parecida com uma montagem teatral: reunião de elenco, ambientação, ensaios etc. O texto ganhou algumas adaptações para a nova linguagem, com sons e diálogos mais adequados, e ainda seis músicas, que não existiam na versão original, compostas por Marcelo Bruno, para ambientar ainda mais a história em áudios. A direção artística é de Diego de Abreu e a edição e desenho de som de Marcos Bassini. “Joaquim e As Estrelas” conta a história de um menino apaixonado pelas estrelas e que conversa com elas diariamente. Tão apaixonado, que seu sonho é ser astronauta, só para ficar pertinho delas e poder abraçá-las. De repente, as estrelas param de brilhar. O motivo? As pessoas não olham mais para o céu. Isso entristece profundamente Joaquim, que, com a ajuda dos amigos, da sua professora e até da vizinhança, decide armar um plano para que as estrelas recuperem a luz. O podcast é recomendado para crianças a partir de três anos de idade e é um dos projetos contemplados no edital Retomada Cultural RJ, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc. Gratuito e disponível em todas as plataformas digitais: Spotify http://bit.ly/EscutaQueLaVemaPeca; Deezer https://deezer.page.link/UZbtvZM2yJidxpjg6; Cast Box https://bit.ly/3fc9aYi; e no site www.escutaquelavemapeca.com.



Elis para crianças



O premiado projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’ tem uma trajetória de sucesso ao apresentar os grandes nomes da MPB para as novas gerações, em espetáculos que reúnem toda a família. Depois de Luiz Gonzaga, Braguinha, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Raul Seixas, chegou a vez de uma das melhores cantoras brasileiras ganhar sua homenagem: Elis Regina. O musical “Pimentinha – Elis Regina para Crianças” faz uma apresentação gratuita no canal do Youtube do projeto (http://bit.ly/youtubegmpp), dia 28 de março, às 16h. De 03 a 25 de abril, haverá uma temporada virtual com venda de ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/grandesmusicosparapequenos). As sessões serão aos sábados e domingos, às 16h. Inicialmente, foram previstas apresentações no teatro, mas, com o agravamento da pandemia, a equipe optou por filmar uma sessão especial, sem plateia e com todos os protocolos de segurança, para a exibição virtual de sua temporada de estreia. O projeto tem patrocínio do Shopping da Gávea, do Windsor Hotéis, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS RJ, e do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. O espetáculo é a sexta peça do projeto e acompanha a infância de Lilica (vivida pela cantora, compositora e atriz Jullie), uma menina apaixonada por música e por suas grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Chegando lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo visual que a impõem. Em busca de sua própria essência, vai desafiar os padrões de beleza e mostrar que toda pessoa é linda quando dá espaço para sua real personalidade. A inspiração veio da infância de Elis Regina, que foi uma menina estrábica e tímida que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa, mas que sempre buscou se sentir representada como mulher na sociedade e em seu visual. No elenco, estão, além de Jullie no papel-título, Erika Riba (Dona Ercy), Lucas da Purificação (Jairzinho), Stephanie Serrat (Diva), Layla Paganini (Produtora) e Pedro Henrique Lopes (Adelino Junior e Adelino). Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina, como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”, em arranjos pensados para as novas gerações.



Cidade das flautas



“Ventaneira – A cidade das flautas”, onde o céu é colorido por pipas que carregam flautas tocadas pelo vento, já foi poema, dança, conto, peça infantil, livro e audiolivro. Agora, se transforma mais uma vez e volta em formato audiovisual para quatro apresentações gratuitas e online, entre os dias 26 e 29 de março, às 18h. Idealizada, escrita e interpretada pela atriz, bailarina e autora deficiente visual Moira Braga, “Ventaneira” foi totalmente adaptada para o novo meio e ganhou interpretação de libras e audiodescrição integradas à dramaturgia. A história fala de uma cidade fantástica com pipas cortando o céu que carregam flautas tocadas pelo vento. Mas um dia os ventos cessam e a cidade amanhece sem música. O menino Rudin, que só consegue ver o que suas mãos podem alcançar, é o único morador que não sabe empinar pipas ou construir flautas, mas com a ajuda do amigo Paco, consegue trazer a música e a alegria de volta à cidade. A trilha sonora inédita é composta por Carol D’Ávila, antiga colaboradora do projeto, assim como a diretora de arte Ayara Mendo, que assinou as ilustrações do livro. Na nova versão, Ayara criou uma cenografia que se transforma ao longo do espetáculo, seja com a interação de Moira ou com a dela própria, que estará em cena. Exibição com acesso gratuito pelo link www.youtube.com/palavraz



Oficina criativa para a Páscoa



