Potyguara Bardo e Filipe Toca regravam 'Diga sim pra mim', clássico de Isabella Taviani

Rio - Potyguara Bardo e Filipe Toca, dois dos principais expoentes da pulsante cena contemporânea potiguar, estão juntos no lançamento do single "Diga sim pra mim". A faixa é uma releitura da canção de Isabella Taviani e ganhou nova produção assinada por Eduardo Taufic.

“Essa música é um classicão da Isabella Taviani, que, na verdade, conhecemos pela banda Desejo de Menina, que lá em Natal tocava muito. Então, sempre ficou em nosso subconsciente. Foi tão bacana gravar no Prêmio de Música de Natal com a produção do Eduardo Taufic, trazendo um pouco de reggae e de pop! ”, diz Filipe.

Captada ao vivo, durante o Prêmio de música do Rio Grande do Norte, o lançamento comprova a força artística desses artistas. Poty, vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário nacional, desde o lançamento do seu primeiro álbum Simulacre e Filipe foi um dos grandes destaques do último The Voice Brasil.

“Já conheço o Toca faz um tempo e fico muito feliz com a visibilidade que ele trouxe pra cena musical potiguar. Além de ser um compositor maravilhoso”, afirma Poty ao falar sobre essa parceria. “Eu estou adorando essa reunião com Poty. Ela é mais performática. Eu sou mais do violão. Então, essa troca tem dado muito certo com uma artista bem diferente de mim, mas com o mesmo gosto musical. Esse contraste trouxe um resultado massa pra canção”, finaliza Toca.