Kavinho e namorada Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 17:24 | Atualizado 27/03/2021 17:26

Chegou ao fim? Juntos desde janeiro de 2020, Kevinho e Gabriela Versiani chamaram a atenção neste sábado (27). Isso porque os internautas perceberam que os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. O unfollow mútuo fez barulho na web e especulações sobre término repercutiram – ainda mais depois que Gabriela também retirou as fotos com Kevinho do ar.



Já no perfil do cantor os registros permanecem. O mais recente, inclusive, foi postado nesta semana. No Twitter, muita gente comentou o suposto término, especulando sobre quem teria dado a “palavra final” para romper com a relação.