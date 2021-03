Mariana Goldfarb Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 18:45 | Atualizado 27/03/2021 18:47

A modelo Mariana Goldfarb mostrou que está aproveitando o sábado (27) do jeito que muita gente gostaria - em meio a natureza. Ela postou uma foto curtindo uma cachoeira e posando no Inatagram em cima de pedras. Bem sereia mesmo! No clique, a mulher do galã Cauã Reymond mostrou o bronze atualizado e a barriga negativa junto de seus dois cachorrinhos.