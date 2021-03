Beyoncé Kevin Winter / The Recording Academy / AFP

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:16

Rio - Três depósitos usados por Beyoncé foram invadidos em Los Angeles, Califórnia. Durante a invasão, mais de US$ 1 milhão, cerca de 5,7 milhões de reais, foram levados. Segundo o site "TMZ", os depósitos eram usados para guardar bolsas, vestidos de grife, brinquedos e fotos pessoais.



As invasões aconteceram no começo do mês. Os locais eram alugados em nome da produtora de Beyoncé, a Parkwood Entertainment. O site ainda destacou que esse tipo de crime vem se tornando comum.