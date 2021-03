Casinha de biscoito da Marly Titonele Divulgação

Por Aventuras maternas

Publicado 29/03/2021 16:03

Ajudar os pequenos empreendedores, valorizar o artesanal e fazer a economia geral nesse momento de crise. Quer mais motivos para escolher um ovo de Páscoa recheado e feito com carinho por mães, mulheres e famílias que colocam juntam afeto com gastronomia? Este ano, a coluna Aventuras Maternas fez uma curadoria especial e experimentou ovos e chocolates de confeiteiros do Rio e Niterói para atestar que sabor e apresentação também são o forte desses pequenos empreendedores. Abaixo, confira nossos indicados.



- A Rohana's Confeitaria investiu nos ovos com casca de brownie e em recheios como creme brullée, caramelo salgado, mousse de maracujá e até mesmo casa de Red Velvet com brigadeiro de cream cheese. Casca de chocolate branco com recheio de Oreo, brigadeiro de limão, brigadeiro de chocolate branco com geleia de morango. Além de opções de lembrancinhas como pães de mel, brownies e brigadeiros em caixas personalizadas de Páscoa. Valores a partir de R$15. Encomendas: @rohanasconfeitaria



- A Flores e Sabores aposta nos caixotinhos personalizados para essa Páscoa. Feitos em madeira, todos vão acompanhados de flores astromélias, jogo americano, decoração no tema e talheres de madeira descartáveis. Para o público infantil, há duas opções de tamanhos: o maior caixote segue o estilo picnic e vai cheio de delícias, como bolinho, chocolate, suco ou mate, pães e chocolate e sai por R$249, e a versão mini, com menos produtos, que sai por R$189. Para adultos, há versões para uma ou duas pessoas. Para encomendar, acesse o instagram @floresesabores_cestas ou ligue para (21) 99553-0443.



- A Delice Doces criou um ovo de bolo de rolo com casquinha de bolo de rolo, recheado com creme de chocolate e goiabada. Outras duas opções que a garotada vai adorar é o Porquinho com casca de chocolate trufado e com moedas de chocolate - o porquinho parece um cofrinho, mas é todo comestível (R$45), e o Ursinho, também trufado. Além desses, há, ainda, outras delícias, além de barras de chocolate recheadas. Encomendas pelo Instagram delice_doce



- A Doces da Rosaline chega com um cardápio de Páscoa 2021 cheio de opções. Os pesos dos ovos variam de acordo com o recheio e o modelo, com exceção do kit confeiteiro, que tem uma casquinha de 150g. Na Linha Love, a cesta para casais vai com ovo trufado, barrinhas de Nutella, uma garrafa de vinho ou espumante e duas taças e custa R$180. A Linha Super Luxo aposta no Ovo Ferrero Rocher a R$125 e o Ovo Raffaello que sai por R$115. E a Linha Kids tem a Casinha de Coelho por R$97 e Kit Confeiteiro por R$58. Há, ainda, uma linha presenteável, com barrinhas a R$20, ovo de colher entre R$62 e R$72 e ovo trufado por R$75. Os pedidos podem ser feitos até 28/03. Encomendas pelo telefone (21)96437-0492 ou @docesdarosaline



- A Blessed Brownie vai fazer uma Páscoa unindo o melhor do cookie com chocolate. São Ovos trufados e de colher, com cascas que podem ser de chocolate, cookie e brownie. Há, ainda, as opções de cookie muffins e tortinhas de cookie e de brownie. Valores entre R$32 e R$119. Para encomendar, acesse o Instagram @blessedbrownie.rj ou entre em contato pelo telefone (21) 97319-4717.



- Se a ideia é fugir do tradicional chocolate, a Marly Titonele tem a solução que a criançada adora: biscoitinhos especiais e lúdicos no tema da Páscoa. Há a Casinha de biscoitos, que sai por R$40; a caixa com cinco unidades grandes por R$30 e, ainda, a opção de comprar a unidade pequena, que sai por R$4. Encomendas pelo telefone (21) 98366-7000.



- Na Floriana Doces, o destaque são os cookies. Há opções que vão agradar crianças de todas as idades nessa Páscoa. Cookie de pote decorado com o Coelho Floriano, saquinhos com mini cookies sortidos, além de cookies & creme, cookie cake, torta de Nutella e outros presentes e mimos. Preços entre R$3,50 e R$65. Encomendas pelo Whatsapp (21) 97453-1926.





- A confeitaria Sonhos de Açúcar traz novas ideias para a época mais doce do ano. . A novidade deste ano fica por conta dos ovos de Páscoa, que podem ser de brownie recheado de morangos, ou ovo de Páscoa no pote recheado de Ninho e Nutella. O ovo de brownie possui 400g e custa R$75. O ovo de pote tem 250 ml custa R$35. Outro destaque é o brookie, tendência na Europa e nos Estados Unidos que promete conquistar o paladar dos brasileiros. Com muito chocolate, a receita mistura brownie e cookie. A Sonhos de Açúcar criou duas opções para os chocólatras experimentarem essa nova sensação: pedaço (R$8,50) ou tabuleiro inteiro (R$100,00). Bolos artesanais e tortas ainda compõem o cardápio, como a alemã (R$85) e a cookie com Nutella (R$79). Para mais detalhes ou fazer encomendas, o atendimento é pelo e-mail



- Se tem duas coisas que as crianças gostam na vida é de chocolate e dos personagens que as acompanham em suas fantasias. O Valentim Neto Brigadeiros aposta nos bombons e barras que podem ser puros ou recheados com diferentes brigadeiros ou caramelo salgado, os chocolates podem, ainda, ter a carinha de personagens da Disney, Princesas e Vingadores. E para quem não abre mão de presentear com Ovo de Páscoa, há opções de Ovos de colher e Ovos inteiros trufados com bombom. Os valores começam em R$12 e vão até R$90. As pessoas podem retirar no atelier, que fica no Centro do Rio, ou pedir o delivery, que leva até os bairros do Centro, Zona Sul e Tijuca (taxa a combinar de acordo com a distância). Para encomendar, basta acessar o Instagram @valentimbrigadeiros ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99159-1569. As encomendam devem ser feitas no mínimo 48h antes da entrega.



- A Seu Estilo Food Bike chega para essa Páscoa com ovos funcionais que prometem agradar o paladar de crianças e adultos, como Ovo de Colher de chocolate meio amargo, recheado com brigadeiro de whey sabor chocolate e pedaços de amêndoas ou castanhas. Os ovos custam R$65 e pesam, em média, 500g. As encomendas podem ser feitas até o dia 31/03. Entregas nos bairros da grande Tijuca e Zona Sul. Para encomendar, entre em contato pelo número (21) 98307-1058.



- A Mavu Doce tem ovos tradicionais, a partir de 100g por R$10 e também os de colher, como o de torta de limão, o de Oreo, Kinder Bueno e até mesmo uma versão salgada de um de seus carros chefes, o Ovoxinha, um ovo com recheio de frango coberto por várias coxinhas com catupiry e cheddar. Todos os produtos são artesanais e sem conservantes. Encomendas pelo Instagram @mavudoce ou Whatsapp 97221.4285 - A Fabiana Chocolates está com um cardápio de Páscoa com diversas opções para o Ovo de Degustação de Colher. É possível personalizar tamanho (170g, 300g ou 400g), o chocolate da casca (que pode ser ao leite, meio amargo, branco ou branco com Oreo), o sabor do brigadeiro (são 10 diferentes sabores) e a decoração, que pode ser com M&Ms, Kit Kat, Bis, Bala Fini ou uma decoração de Páscoa especial. Os valores variam entre R$40 e R$65. Há, ainda, outras opções de presentes de Páscoa de R$13 a R$70. Encomendas pelo WhatsApp (21) 99645-3622, pelo Instagram https://www.instagram.com/fabianachocolates ou Facebook Fabiana Chocolates. Pagamentos por PIX, cartão de débito e crédito, boleto bancário (sem custo de taxa) ou transferência bancária. A marca faz entregas na Zona Norte, Zona Sul, Barra e Niterói (consultar valor da taxa para cada região).- A confeitaria Sonhos de Açúcar traz novas ideias para a época mais doce do ano. . A novidade deste ano fica por conta dos ovos de Páscoa, que podem ser de brownie recheado de morangos, ou ovo de Páscoa no pote recheado de Ninho e Nutella. O ovo de brownie possui 400g e custa R$75. O ovo de pote tem 250 ml custa R$35. Outro destaque é o brookie, tendência na Europa e nos Estados Unidos que promete conquistar o paladar dos brasileiros. Com muito chocolate, a receita mistura brownie e cookie. A Sonhos de Açúcar criou duas opções para os chocólatras experimentarem essa nova sensação: pedaço (R$8,50) ou tabuleiro inteiro (R$100,00). Bolos artesanais e tortas ainda compõem o cardápio, como a alemã (R$85) e a cookie com Nutella (R$79). Para mais detalhes ou fazer encomendas, o atendimento é pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais @sonhosdeacucarporfabianasantos. Entregas disponíveis para todo o estado do Rio de Janeiro.- Se tem duas coisas que as crianças gostam na vida é de chocolate e dos personagens que as acompanham em suas fantasias. O Valentim Neto Brigadeiros aposta nos bombons e barras que podem ser puros ou recheados com diferentes brigadeiros ou caramelo salgado, os chocolates podem, ainda, ter a carinha de personagens da Disney, Princesas e Vingadores. E para quem não abre mão de presentear com Ovo de Páscoa, há opções de Ovos de colher e Ovos inteiros trufados com bombom. Os valores começam em R$12 e vão até R$90. As pessoas podem retirar no atelier, que fica no Centro do Rio, ou pedir o delivery, que leva até os bairros do Centro, Zona Sul e Tijuca (taxa a combinar de acordo com a distância). Para encomendar, basta acessar o Instagram @valentimbrigadeiros ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99159-1569. As encomendam devem ser feitas no mínimo 48h antes da entrega.- A Seu Estilo Food Bike chega para essa Páscoa com ovos funcionais que prometem agradar o paladar de crianças e adultos, como Ovo de Colher de chocolate meio amargo, recheado com brigadeiro de whey sabor chocolate e pedaços de amêndoas ou castanhas. Os ovos custam R$65 e pesam, em média, 500g. As encomendas podem ser feitas até o dia 31/03. Entregas nos bairros da grande Tijuca e Zona Sul. Para encomendar, entre em contato pelo número (21) 98307-1058.- A Mavu Doce tem ovos tradicionais, a partir de 100g por R$10 e também os de colher, como o de torta de limão, o de Oreo, Kinder Bueno e até mesmo uma versão salgada de um de seus carros chefes, o Ovoxinha, um ovo com recheio de frango coberto por várias coxinhas com catupiry e cheddar. Todos os produtos são artesanais e sem conservantes. Encomendas pelo Instagram @mavudoce ou Whatsapp 97221.4285