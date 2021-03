Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:54

Rio - A Netflix anunciou a data de estreia da segunda parte da quinta temporada da série "Lucifer". O anúncio aconteceu nesta segunda-feira. Os novos episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming em 28 de maio.



“Sim, eu ouvi as preces (e o choro, os gritos e os xingamentos) de vocês. A temporada 5B de Lucifer chega dia 28 de maio no meu site”, diz o anúncio.

A produção também vai ganhar a sexta e última temporada. As filmagens chegaram ao fim nesta segunda-feira e Tom Ellis, o protagonista, se despediu do elenco com uma mensagem emocionante. “Hoje é o dia. Seis anos atrás eu comecei nesta jornada com um grupo de pessoas incríveis e hoje nos despedimos umas das outras. Obrigado a cada membro da equipe que ajudou a dar vida à história de Lucifer”, escreveu nas redes sociais.