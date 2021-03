Rainha Elizabeth não fará a tradicional 'Salva de Tiros' em comemoração ao seu aniversário BUCKINGHAM PALACE / AFP

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:24 | Atualizado 29/03/2021 16:25

Rio - Peter Phillips, neto da rainha Elizabeth II, foi alvo da polícia da Escócia depois de quebrar o lockdown para visitar uma mulher casada. Segundo o jornal britânico "Metro", o filho mais novo da princesa Anne teria viajado mais de 700 km Gloucestershire, na Inglaterra, até St Cyrus.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, a viagem entre os países está proibida. A mulher que Peter visitou é Lindsay Wallace, filha de um magnata do petróleo, conforme relatou o "The Sun". Ela é amiga de Zara Tindall, irmã de Peter, desde que as duas estudaram juntas na Escócia.