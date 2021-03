Amber Heard Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:50 | Atualizado 29/03/2021 18:00

Rio - Depois de vencer o ex-marido Johnny Depp na Justiça do Reino Unido, Amber Heard comemorou com uma publicação nas redes sociais. A atriz de "Aquaman" compartilhou duas fotos, uma antiga, mostrando o rosto machucado e a segunda chegando ao julgamento do processo movido por Depp contra o jornal inglês "The Sun".



“Quatro anos, o mesmo vestido. Às vezes é importante usar a mesma coisa mais de uma vez”, escreveu na legenda, chamando atenção para o fato de usar o mesmo vestido nas duas ocasiões.