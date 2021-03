Por iG

Publicado 30/03/2021 16:16 | Atualizado 30/03/2021 16:17

Alessandra Veiga, ex-esposa de Tom Veiga - que dava vida ao Louro José no Mais Você - contou que a filha do casal só soube da morte dele pela internet.

Em entrevista ao "A Noite É Nossa", da Record. Alessandra disse que a caçula Alissa completou 15 anos no dia que o pai faleceu."Como eu ia falar para ela nos 15 anos dela? Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Ela esperava tanto esses 15 anos, a gente falava tanto. Eu e o Tom fizemos uma chamada de vídeo para falar do presente para ela [a comemoração do aniversário foi na Disney], para ver a reação dela...E no fim, ela soube [da morte do pai] pela internet", disse no programa que irá ao ar nesta terça-feira (30)."Foi muito doído. Eu queria estar com a minha filha na hora", desabafa. Alessandra afirmou que o irmão mais velho, Adrian, soube antes da irmã porque estava com a mãe quando descobriu.Foram, ao todo, 14 anos de casamento e dois anos de namoro entre Alessandra e Tom. O aniversário de Alissa marcava justamente o momento em que o casal se reencontraria após estarem separados por 1 ano e meio."Eu falei: Vamos esperar passar o aniversário da Alissa [para que possamos nos ver]'. Aí, marque viagem [para vê-lo no Brasil] no dia 5 de novembro. Mas ele morreu dia 1º", disse.