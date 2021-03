Scarlett Johansson em cena de Viúva Negra Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:06

Rio - A cineasta Cate Shortland revelou que Scarlett Johansson e Florence Pugh tiveram pneumonia durante os últimos dias de filmagem do filme "Viúva Negra". Cate falou sobre o assunto durante entrevista à revista britânica "The Gentlewoman" e atribuiu o caso ao ritmo intenso do projeto.



“Foi como servir no exército”, disse Shortland sobre o ritmo frenético do longa que foi gravado em vários países durante quatro meses. Segundo Cate, Johansson continuou focada no set de gravação apesar da pneumonia.