MC Kevin Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:17 | Atualizado 30/03/2021 18:19

Rio - MC Kevin usou as redes sociais nesta terça-feira para avisar que vai deixar a música. Após um desabafo, mas sem dar detalhes sobre o motivo para abandonar a carreira, o funkeiro desativou o Instagram.



"Não espere posts meus mais, não espere mais músicas, não espere mais p*rra nenhuma de mim. Tô saindo das redes, não vou mais lançar álbum, música... se lançarem alguma coisa minha [da produtora], não foi com minha permissão. Me esquece... esquece o MC Kevin, não existe mais na cena do funk", disse.