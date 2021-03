Flay e Christina Rocha Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:53 | Atualizado 31/03/2021 14:56

Em ação inusitada de marketing, com o intuito de divulgar a faixa “Osmar”, Flay participou, nesta terça-feira (30), do programa o ‘Casos de Família’, do SBT.

Na atração, a nordestina fez uma performance do seu mais novo single de trabalho, encarnando o personagem que interpretou no clipe, incluindo cabelo, maquiagem e figurino. A artista também surpreendeu os participantes se envolvendo nos enredos de casos reais, dando dicas conselhos e até revelando uma experiência pessoal bem no estilo do programa: "Já peguei um na cama com outra. Ia viajar mas perdi o voo, voltei pra casa e o que eu encontrei? Arrumei obviamente um barraco", conta Flay.

A participação da cantora rendeu muito entusiamo dos seguidores no twitter, e a tag "OSMAR É CASOS DE FAMÍLIA" chegou aos assuntos mais comentados da rede social.