O espetáculo faz uma justa homenagem ao artista circense idealizador do circo-teatro

Publicado 02/04/2021 15:18

Rio - Para famílias que adoram um japa, a Temakeria & Cia acaba de lançar o Temakeria Experiência, uma caixa que foi desenvolvida com o propósito de levar um pouco da experiência do restaurante para dentro de casa, estimulando a criação ao propor aos clientes fazerem em casa o seu próprio japonês. A experiência conta com opções de box para 02 ou 04 pessoas que vem acompanhados de um QR code com vídeo de instrução, menu sugestivo, carta de boas-vindas, hashis, adaptador de hashi, nozuke descartável e minicolher para apoio. Os insumos de qualidade compõem um kit com as peças já limpas e fatiadas na medida certa, com os molhos especiais e muito mais para que os clientes possam explorar suas criações de sushiman sem sair de casa.

O box para 02 pessoas custa R$279,90 e contém 700g de arroz, 10 unidades de Sashimi de Salmão, 8 unidades de sashimi de atum, 6 unidades de sashimi de lula, 6 unidades de camarão cozido, 6 fatias de avocado, 3 unidades de kani desfiado, 50g de Salmão em cubos (com cream cheese e cebolinha), 50g de Atum em cubos, 50g de especial do chef, 50g de Wakame salad, 35g de ovas de arenque, 70g de Cream cheese, 35g de gengibre, 35g de Wasabi, 70ml de Molho Shoyu, 35ml de Molho Tarê, 20ml de Azeite trufado, 35ml de Molho Ponzo, 10g de flor de sal, 10g de Crispy e 30 unidades de algas. Já o box para 04 pessoas custa R$389,90 e é composto de 700g de arroz, 16 unidades de Sashimi de Salmão, 14 unidades de Sashimi de Atum, 8 unidades de Sashimi de lula, 8 unidades de Camarão cozido, 8 fatias de avocado, 4 unidades de Kani Desfiado, 50g de Salmão em cubos (com cream cheese e cebolinha), 50g de Atum em cubos, 50g de especial do chef, 50g de Wakame salad, 50g de ovas de arenque, 100g de Cream cheese, 50g de gengibre, 50g de wasabi, 105ml de molho shoyu, 70ml de molho Tarê, 30ml de azeite trufado, 70ml de Molho Ponzo, 20g de Flor de Sal, 20g de Crispy e 60 unidades de algas. O pedido deve ser feito com até um dia de antecedência e a taxa de entrega na área de atuação do delivery é de R$15,00. Caso o cliente opte por take away a retirada é sem custo no dia até 20h. Agendamento pelos telefones/whatsapp 3988-0400 ( Rio de Janeiro) e 3619-6227 ( Niterói).



Brinquedos em casa



Para as famílias que não encomendaram chocolates para as crianças, mas querem garantir um mimo para este domingo, a dica são os ovos com bonecos e outros brinquedos que a loja Prabhu entrega em casa. Desde o início da pandemia, a loja de Niterói lançou o serviço de teletransporte e faz o delivery no mesmo dia do pedido. Mais informações pelo whatsapp: (21) 98901-7526 ou pelo site



Cordel para crianças



É possível ir ao teatro sem sair de casa? Sim! Essa é a proposta do Coletivo Roof, que oferecerá apresentações online e gratuitas da peça “Guardiões - Um Conto de Cordel”, uma história de aventura e suspense que reúne figuras famosas do folclore brasileiro, como Mula sem cabeça, Lobisomem e Cuca. A estreia do espetáculo acontecerá no domingo, dia 18/4, com apresentações em dois horários: às 11h e às 16h. Outras quatro apresentações estão marcadas para o fim de semana seguinte: no sábado, dia 24/4, e no domingo, dia 25/4, também às 11h e às 16h. As transmissões serão realizadas pelo YouTube do Coletivo Roof, com duração de 60 minutos. O enredo, baseado na saga do herói, narra as aventuras de Nina - uma menina amorosa, mas de poucos sorrisos - que adentra uma atmosfera de fantasia ao descobrir o segredo guardado pela sua avó feiticeira e um mago inusitado. Nina é desafiada a entrar na caatinga em busca das lendas folclóricas, até então desconhecidas, que foram libertadas pela sua curiosidade. E para cumprir sua missão, a protagonista percorre um sertão cheio de mistérios até, enfim, descobrir o poder da amizade. Recentemente, a peça foi contemplada no edital do ProAC Expresso Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, o que possibilitou a realização desta temporada. A programação é gratuita para toda a família e não é necessário se inscrever. Para assistir, acesse https://www.youtube.com/coletivoroof



Músicas para bichos



O musical infantil Brasileirinhos - Música para os Bichos do Brasil faz temporada online no período de 9 a 18 de abril, de sexta a domingo, às 16 horas, com acesso grátis pelo canal do projeto no YouTube. Liderado por Paulo Bira (violão, voz, direção musical), o quinteto Brasileirinhos - Música para Crianças traz Kennya Macedo (voz), Simone Julian (flauta, sax, voz), Edu Diegues (baixo) e Guegué Medeiros (bateria) interpretando canções curiosas, lúdicas e divertidas sobre animais da fauna brasileira que correm risco de extinção. Todas as letras são do poeta Lalau, extraídas da coleção de livros “Brasileirinhos”, lançada em parceira com a ilustradora Laurabeatriz, que ganharam melodias originais assinadas por Paulo Bira. O músico explora arranjos inusitados e sonoridades contagiantes para apresentar curiosidades, características e personalidades dos bichinhos do Brasil – aves, mamíferos, répteis e insetos. O musical é tão diverso, quanto a nossa fauna. A dinâmica passa pela pelos sons e ritmos brasileiros; tem samba, forró, rock e até valsa, além de temperinhos da música latino-americana e caribenha, do jazz e do pop. O espetáculo foi gravado em estúdio e editado especialmente para esta temporada virtual. Os próprios nomes das canções, ou dos bichos, já dão uma ligeira ideia do que os ‘Brasileirinhos’ aprontam no palco para encantar as crianças e se divertir com elas: Onça-pintada, Mico-leão-dourado, Jacaré-de-papo-amarelo, Besouro-serra-pau, Lagartixa-da-areia, Guará, Cachorro-do-mato-de-orelha-curta, Anta, Peixe-boi, Preguiça-de-coleira?, Pica-pau-rei, Urubu-rei, Tatu-bola, Tamanduá-bandeira, Peixe-serra e Tubarão-martelo, Lobo-guará, Tamanduaí e muitas outras. Além de cantar, o grupo explora a teatralidade sugerida pelas letras e pelas peculiaridades de cada animal, tornando o show ainda mais dinâmico, inusitado e cheio de humor. O show infantil tem 60 minutos de duração e pode ser assistido em https://www.youtube.com/c/brasileirinhosmusicaparaosbichosdobrasil



Para falar sobre bullying



O próximo dia 7 de abril é chamado de Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E para abordar um tema tão delicado com as crianças, a literatura pode ajudar, e muito, nessa conversa. O livro “E se fosse você”, assinado pela autora Anete Lacerda, da editora Colli Books, aborda este tema de forma leve e didática. O livro paradidático traz a história de Lili, uma menina feliz que adorava brincar com seus irmãos no belo quintal de casa. Mas quando precisou frequentar a escola, algo muito ruim começou a acontecer: o terrível bullying praticado por alguns colegas. A tristeza tomou conta da menina, até que algumas atitudes foram adotadas. Com ilustrações de Fernando Hugo Fernandes, sua leitura serve para qualquer pessoa que se preocupe com o outro e queira um mundo melhor para todos. A personagem Lili pretende, com sua história, ensinar empatia aos pais e familiares, além de ser uma ótima opção de leitura em família. O livro pode ser encontrado nos principais sites de e-commerce. Para saber mais, acesse https://www.collibooks.com/



Animação na Baixada



A 14ª edição do festival “Baixada animada - Mostra Ibero-Americana de Cinema de Animação” terá exibição gratuita de curtas nacionais e internacionais de animação. Nesta edição, o evento também terá uma mostra especial de curtas nacionais com recursos de acessibilidade para portadores de deficiência visual e auditiva, que ficará disponível em uma sala virtual no site oficial do evento (www.baixadaanimada.com.br). Há décadas, os desenhos animados e os quadrinhos vêm encantando o público, principalmente o público infantil, como formas de entretenimento. É também cada vez maior o número de técnicas, estilos e temas, gerando um volume de obras de grande qualidade. Nesse sentido, o festival é uma oportunidade para o público conhecer títulos de comprovado valor artístico e se interar sobre a produção contemporânea de animação, fomentando de maneira sólida a formação de plateia. Para a mostra competitiva, que acontece entre os dias 7 e 14 de abril, às 9h30, no Cine Teatro Oscarito, em Duque de Caxias (funcionando com 30% da capacidade conforme as orientações do Ministério da Saúde), foram selecionados curtas produzidos, a partir de 2019, no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Espanha, México, Portugal e Venezuela. A programação é dividida por faixa-etária: livre, infantil (até 11 anos) e infanto-juvenil (a partir de 12). Desta vez, os vencedores de cada categoria (nacional e internacional) já foram escolhidos em uma sessão prévia por um júri técnico e serão anunciados para o público na abertura do festival. A 14ª edição do Baixada Animada conta com o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. O Cine Teatro Oscarito fica na Rua Santo Elías, 13, Quadra 09, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias. Para saber mais, acesse https://www.baixadaanimada.com.br/



Páscoa online



Uma das épocas mais doces do ano está chegando. E nesta Páscoa, o Bangu Shopping criou formas para que os clientes possam garantir seus ovos e chocolates, compartilhar carinho e presentes, mantendo as tradições. Como o digital passou a fazer parte do dia a dia dos consumidores, a grande aposta é a #minhapascoafavorita - vitrine virtual de produtos na qual os clientes podem encontrar os melhores presentes e as mais diversas opções de chocolates e ovos. A ferramenta pode ser acessada através do site do shopping (www.bangushoping.com) e a ideia é facilitar a comunicação entre clientes e lojistas de forma totalmente online em um ambiente rápido e intuitivo. Os clientes poderão escolher a forma de retirada, seja pelo drive-thru, Locker (armários inteligentes) ou mesmo decidir receber as compras em casa, via delivery, até 4 de abril (domingo). Além disso, para celebrar a data, shopping terá, ainda, uma ação especial totalmente online para o público se divertir durante a Páscoa no conforto de suas casas. Até o dia 4 de abril (domingo), o empreendimento vai realizar o Game virtual de Caça aos Ovos. A ação consiste em fazer buscas pelos tradicionais “easter eggs’’ coloridos nas diferentes páginas internas do site do Shopping, onde eles estarão estrategicamente escondidos. Ao encontrar o ‘’Ovo Virtual’’, o participante ganhará um mega vale desconto surpresa nas lojas participantes: Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau e Kopenhagen. Para validar, o participante deverá printar a tela do vale desconto, postar em seus stories no Instagram até hoje, 2 de abril, marcando o perfil @bangushopping e usando a hashtag #minhapascoabangushopping. Os descontos são limitados de 1 vale por perfil/ conta. O regulamento completo está disponível no site: https://bangushopping.com/



Para ajudar famílias nessa Páscoa



A nova ação do Clubinho de Ofertas vai ajudar inúmeras famílias que estão com problemas financeiros neste período de lockdown, por meio da Central Única de Favelas (CUFA) no Programa Mães da Favela 2021. Chamada de “Coelhinho do Bem”, a campanha vai funcionar da seguinte forma: a pessoa doa o valor que puder (a partir de R$5,00) por meio de um link dedicado da plataforma Clubinho de Ofertas ao programa e concorre a vouchers no valor de R$200 para usar até o final do ano nas atrações do Clubinho do Rio ou São Paulo. O valor arrecadado nesta campanha será doado integralmente, descontadas apenas as taxas do meio de pagamento. A “compra da promoção” pode ser realizada até dia 3 de abril (amanhã), às 15h. E mais: os ganhadores dos vouchers de R$200, receberão, ainda, uma vídeo chamada da Coelhinha Lilly ou o Coelhinho Ringo, da Faz Assim Produções, no domingo de Páscoa. O sorteio ocorrerá no próprio dia 3, às 16h, nas redes sociais do Clubinho de Ofertas, com um ganhador por oferta em cada cidade - Rio de Janeiro e São Paulo. Para doar e concorrer, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/pascoa-solidaria-rio-maes-da-favela-1565



Animação promete estimular a imaginação dos pequenos

A animação "Bom dia, Martin" chega ao Gloobinho para mostrar que para brincar, basta imaginar! Martin é um menino com uma imaginação fértil e que adora passar o tempo com sua turma. A cada manhã, o pequeno se transforma em diferentes figuras mágicas para embarcar em aventuras lúdicas ao lado da sua melhor amiga, Roxanne, que está sempre pronta para ajudar. Além de muita diversão, a animação vem acompanhada de valores fundamentais para a formação das crianças em idade pré-escolar, como a importância da colaboração, da aceitação às diferenças e da capacidade de se adaptar às mudanças. Seja na pele de vampiro, faraó, agente secreto ou rei, mesmo que a situação fique um pouco fora do controle, não vão faltar brincadeiras e aprendizados nas histórias sonhadas e vividas pelo simpático Martin. Com um pé na realidade e outro na imaginação, o menino se transforma em um jovem herói para vencer os desafios do momento. E para não perder nada dos episódios inéditos e o "mundo inacreditável" de Martin, a criançada pode acompanhar o Gloobinho a partir do dia 05/04, às 18h15.



Aventura com destino aos Estados Unidos



Este, sem dúvidas, vai ser um ano de aventuras para Peppa Pig e sua família. A porquinha vai pela primeira vez aos Estados Unidos com uma missão de cinema: estrelar um filme em Hollywood! Sim, você leu certo, Peppa Pig e sua família estão atravessando o globo para participarem do novo filme do Senhor Batata, chamado de Vegetais no Espaço. E para aqueles que não querem esperar, a pré-estreia da nova temporada está marcada para hoje, dia 2 de abril, no canal oficial Peppa Pig Brasil e no Discovery Kids Brasil no Youtube. A estreia no canal Discovery Kids acontece na segunda-feira, dia 5, às 20h. Na história, Peppa e sua família desembarcam nos Estados Unidos por Nova York, onde conhecem a Times Square e visitam a Estátua da Liberdade. E como aventura não pode faltar, a família Pig viaja em um motorhome, explorando o país, provando comidas gostosas, conhecendo a cultura local - com direito a dançar música country e tudo. Mais radical do que nunca, Papai Pig participa de um rally de monster truck. Em seguida, eles vão para o Grand Canyon, onde voam em um helicóptero e fazem rafting. Para completar a aventura, em Hollywood, exploram a Calçada da Fama e estrelam o filme do Senhor Batata.



Autonomia feminina e maternidade



Na próxima terça-feira, 06/04, a especialista em Reprodução Assistida e diretora clínica da Life Search, Cláudia Navarro, vai participar da live especial do Blog Sintonia SP para falar sobre a “Autonomia da mulher moderna na escolha do melhor momento para ter filhos”. No bate-papo com Lúcia Zanelli, Cláudia vai discutir sobre preservação social da fertilidade, gravidez tardia e técnicas de reprodução assistida. A live acontece às 20h, no perfil do Blog no Instagram https://www.instagram.com/blogsintoniasp/