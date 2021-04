Por O Dia

Publicado 03/04/2021 10:18

Rio – O dermatologista Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou um desabafo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, após equipe médica relatar piora no quadro de saúde do humorista . Internado desde 13 de março em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, o ator começou a fazer um tratamento por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea)."Estou vivendo dias difíceis... Optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o porquê, mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo para ter o amor da minha vida ao meu lado novamente", escreveu.