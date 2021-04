Por iG

Publicado 04/04/2021 13:16

Timotinho, sobrinho de Agnaldo Timóteo, atualizou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento alegre com o cantor. No vídeo publicado no sábado (03), horas antes da morte de Agnaldo , o cantor emana o desejo de voltar aos palcos."Vocês estão perguntando como tá o Timóteo. Tá tudo bem, Timóteo?", pergunta Timotinho enquanto filma o tio. "Eu acho que sim! Só tá faltando poder ir no Jassa para poder pintar o cabelo e voltar aos palcos, porque o Ministério Público não deixou", respondeu o cantor.