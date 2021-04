Iggy Azalea Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 15:22

Rio - Iggy Azalea, de 30 anos, descartou a possibilidade de criar um perfil no OnlyFans, além de criticar outras celebridades que estão na plataforma de conteúdo adulto. A rapper defendeu a ideia de que criar uma conta no site pode atrapalhar quem vive disso.



"Eu acho que OnlyFans pode ser realmente poderoso para as pessoas, mas eu nunca, nunca entrarei. Eu não quero fazer esse tipo de conteúdo e isso só estraga os ganhos das pessoas que realmente vivem disso", disse.