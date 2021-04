Aline Riscado Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:32

Rio - Aline Riscado fez um desabafo sobre a primeira noite em casa após ter alta do hospital. A modelo rompeu o ligamento do joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia. Através das redes sociais, Aline admitiu que estava irritada com a situação.



"É chato. Me dá tipo raiva. Dá vontade de voltar duas semanas atrás e não ter jogado bola", lamentou. Ela também compartilhou com os seguidores o início da recuperação em casa. "Estou com a cara muito ruim. Relatos da primeira noite dormindo em casa sem a quantidade toda de remédios que eu estava tomando no hospital", disse.