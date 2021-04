Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:15

Rio - A última temporada de "The Walking Dead" ganhou uma data de estreia. A AMC divulgou que a produção vai ao ar a partir de 22 de agosto, após a divulgação de algumas cenas da 10ª temporada na noite deste domingo.



Diferente das temporadas anteriores, a temporada final chegará meses antes e vai contar com mais episódios, somando um total de 24. A 11ª temporada será exibida em três partes, encerrando no final de 2022.

Apesar do fim da série, o universo será explorado em uma trilogia de filmes protagonizados por Rick Grimes e as séries derivadas Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond e também a inédita Tales from The Walking Dead.O spin-off, protagonizado por Daryl e Carol, produzido pela AMC, vai ao ar em 2023.