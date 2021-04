Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 18:55

Como parte da agenda após ser eliminado do "BBB 21", Rodolffo participou do "Domingão do Faustão". Na atração, o sertanejo analisou sua participação no reality e pediu desculpas pelos erros.

"Fiquei incomodado por ter chateado alguém, já pedi desculpas. Errei mesmo, resta só assumir, pedir desculpas", explicou Rodolffo.



Faustão, então, deu um conselho ao cantor. "Toque sua vida, aprenda as lições porque lá [no BBB] você aprende coisas pra vida", disse.

Ao final da participação Rodolffo confessou que sempre teve o sonho de ir ao programa. "Com certeza, vou levar pra vida. Sempre sonhei em vir aqui ao lado do Israel (com quem forma a dupla Israel e Rodolffo), agora tô aqui sozinho e espero voltar", disparou ele.

"Melhor você vir logo porque tá acabando. Pega a senha rápido", brincou Faustão, se referindo ao fato de que o "Domingão" está prestes a acabar.