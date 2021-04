Sabrina Petraglia com os filhos Gael e Maya Instagram/Reprodução

Sabrina Petraglia contou no Instagram nesta terça-feira (13) como tem sido seu dia a dia com os dois filhos pequenos, Gael, de 1 ano e 11 meses, e Maya, de 3 meses, durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.

"Gente, quando a Maya nasceu, achei que seria bem tranquilo, afinal, eu já sabia tudo sobre maternidade, certo? Errado! Descobri a dura verdade:' a rotina com dois não é fácil, não!' Mas é uma delícia ter esses dois sereszinhos comigo o dia todo em casa, grudadinhos!", declarou a atriz, com bom humor.

A atriz, que fez Micaela de "Salve-se Quem Puder", publicou um vídeo na rede social recentemente para desabafar sobre as cobranças pelo emagrecimento após a gravidez. "Estava fazendo umas fotos em casa a cada dois meses faço fotos em casa com a família e aí eu comecei a ficar triste. Comecei a ficar triste porque a Maya tem três meses e ainda não estou cabendo nas minhas roupas", contou.

A atriz contou que chegou a pensar em tomar medicações para emagrecer no puerpério. "Parei para amamentar minha filha e falei: 'Vou tomar remédio, entrar em uma dieta radical e vou emagrecer a qualquer custo'. Aí, me questionei: 'Por que eu estou pensando em tomar remédio? Como vou tomar remédio amamentando?' Que loucura é essa, gente? Não vou sacrificar esse momento que é tão maravilhoso e sublime para parecer mais magra para os outros. Estou feliz, estou amamentando e não vou tomar remédio", disse.