Publicado 14/04/2021 19:19 | Atualizado 14/04/2021 19:23

Rio - Sarah Andrade contou histórias sobre o período em que viveu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve contato com celebridades. Eliminada do "BBB21", a consultora de marketing revelou nesta quarta-feira, que roubou comida da geladeira de Justin Bieber durante uma festa.

Sarah foi questionada por um internauta sobre o caso nas redes sociais do influenciador Álvaro. "Roubei mesmo. Era um sanduíche de salmão. Ele [Justin Bieber] não estava em casa. Eu estava na casa dele em Los Angeles com umas amigas e estava com fome. As amigas estavam tudo catando os machos pelos cantos da casa, e eu sozinha, com fome, o que fiz? Abri a geladeira e peguei um sanduíche pra comer, porque não sou obrigada a passar fome", explicou.Sarah se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos para estudar inglês. Em Los Angeles, chegou a trabalhar como babá, figurante, fez MBA e "viveu um sonho no verdadeiro estilo Hollywood", conhecendo pessoas como Justin Bieber e Leonardo DiCaprio, além de frequentar festas badaladas.