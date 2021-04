Festival MUCHO! 2021 Divulgação

Publicado 20/04/2021

Rio - Começa nesta quarta-feira a quinta edição do Festival MUCHO!, encontro latino-americano de música, um evento multi linguagem que celebra, divulga e consolida a atual produção artística da América Latina sobre o tripé da diversidade, integração e respeito, buscando romper as barreiras do estereótipo latino. Além dos tradicionais shows com artistas de diversos países latino americanos, esta edição do evento apresentará seis mesas de bate-papo (dos dias 21 a 23) onde produtores culturais, músicos e agentes públicos debaterão sobre o poder transformador da união de nosso continente através de conversas sobre a construção de carreira e identidade musical na América Latina, potencial da música e cultura latinas como sanção e cura e muitos outros assuntos (confira abaixo a programação completa).

A programação do Festival MUCHO! será transmitida gratuitamente através do canal oficial do evento no YouTube e retransmitido na plataforma Vivamos Cultura do Ministério de Cultura de Buenos Aires.

"O Festival MUCHO! vem para ocupar os meios virtuais para subverter, pelo menos por alguns instantes, essa sensação de solidão que estamos atravessando", conta Felipe França, diretor da Difusa Fronteira, Núcleo de Integração Cultural Brasil América Latina. "A música tem o poder catártico de transformar e inspirar, de propor e de sanar. Além disso, traz consigo a imensa qualidade de desrespeitar quaisquer fronteiras. Propor um festival cuja as bandeiras principais são a fraternidade e integração de nosso continente através da arte, é um transparente manifesto de empoderamento e reivindicação da coletividade, da união de povos e culturas", finaliza.

Um Festival deste porte exige uma exímia (e difícil) seleção de seu line-up. Sobre esta curadoria, Hernan Halak, sócio-diretor do Festival MUCHO!, explica: "Junto com Felipe acompanhamos toda a produção musical que acontece na América Latina, sabendo também da relevância que os artistas de fora tem aqui no Brasil e vice-versa. O fato de que nossas produtoras desenvolvem as carreiras de artistas nacionais e internacionais, faz que recibamos constantemente propostas artísticas incríveis que nos ajudam a escolher nosso line-up. Temos muito orgulho em trazer artistas tão importantes e criativos para o Festival."

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL MUCHO!

21/04 - QUARTA-FEIRA

CAPÍTULO 1 “A SOLIDÃO DA AMÉRICA LATINA”

MESA 1 - QUARTA-FEIRA 21 DE ABRIL ÀS 18H

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE LATINOAMERICANA: TURISMO E CULTURA NAS GRANDES CAPITAIS.



Como desenvolver políticas a longo prazo em cidades cosmopolitas e destaque na América Latina pelo seu histórico tanto cultural como turístico.



Participam:



Salomé Olarte (Idartes - Bogotá)

Vander Lins (SMDET – São Paulo)

Mediação: Mariana Soares (Instituto SOMA)

MESA 2 – QUARTA-FEIRA, 21 DE ABRIL ÀS 19H10

COMO DERRUBAR MUROS E CRIAR PONTES ATRAVÉS DA CIRCULAÇÃO ARTÍSTICA



Nessa mesa o objetivo é levantar cases e experiências da construção da carreira de artista além das fronteiras do seu país natal, principalmente na América Latina.



Participam:



Carlos Taran (Produtora Music Tour)

Ricardo Rodrigues (Let´s Gig)

Ana Almeida (Produtora Babel Produções)

Mediação: Patricktor4 (CALOOR record)

22/04 - QUINTA-FEIRA)

CAPÍTULO 2: “O GRANDE ALVOROÇO”

MESA 3 – QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL ÀS 18H

MÚSICA, ESPIRITUALIDADE E AMÉRICA LATINA



Nesta mesa mergulharemos no real potencial da música e da cultura em geral como sanação e cura. Qual o real poder transformador da criação artística?



Participam:

Ju Strassacapa (Francisco el Hombre, Lazuli)

Pedro Canale (Chancha Via Circuito)

Dudu Marote (Xaxim, produtor musical)

Mediação: Mayra Rizzo



MESA 4 - QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL ÀS 19H20

DIÁRIOS DE MOTOCICLETA: COMO CIRCULAR PELA AMÉRICA LATINA SEM UM TOSTÃO NO BOLSO



Nessa mesa nosso objetivo é compartilhar histórias reais dos desafios e recompensas de cair na estrada para levar a música além das fronteiras, mesmo com limitação orçamentária



Participam:

Mateo (Francisco el Hombre, BABY)

Noubar Sarkissian (ao Laru)

LaBaq

Mediação: Fabiane Pereira (Papo de Música)

23/04 SEXTA-FEIRA

CAPÍTULO 3: “INVENÇÕES INSÓLITAS”

MESA 5 – SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL ÀS 18H

QUEM FAZ A CARANANA RODAR: POR DENTRO DA EQUIPE TÉCNICA DA FRANCISCO, EL HOMBRE



Dia de abrir a porta de casa e revelar o backstage da banda Francisco, el Hombre. Nesta mesa inédita a equipe técnica da banda revela o processo criativo por trás das demandas técnicas e compartilha as experiências da estrada.



Participam:

Nina Souza (Road Manager)

Luiza Ventura (Iluminadora)

Bia Wolf (Rodie, Diretora de Palco)

Luan Casado (Técnico De Som)

Mediação: Tony Aiex (Tenho Mais Discos Que Amigos!)



MESA 6 - SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL ÀS 19H20

AS MÚSICAS QUE ABALARAM O CONTINENTE



Um guia para todos aqueles que queiram conhecer mais sobre a música do nosso continente e as bandas mais influentes da América Latina.



Participam:

Fernando Rosa (Portal Senhor F)

Gabriel Plaza (RedPem)

Mediação: Miguel Arcanjo (Blog do Arcanjo)

24/04 (sábado)

A partir das 16h:

BATE PAPO ENTRE LENINE E DREXLER

Show ESCALANDRUM (ARGENTINA)

Show JOSYARA (BRASIL)

Show JORGE DREXLER (URUGUAI)

Show LENINE (BRASIL)

25/04 (domingo)

A partir das 16h:

Show SOFIA VIOLA (ARGENTINA)

Show CAO LARU (BRASIL)

Show YUSA (CUBA)

Show PEROTÁ CHINGÓ (ARGENTINA)

Show ALCEU VALENÇA (BRASIL)