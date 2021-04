Alceu Valença Leo Aversa

Por O Dia

Publicado 07/04/2021

Rio - Assim como todo o mundo, sob a furiosa e devastadora ira pandêmica, Rio, São Paulo, Recife, Buenos Aires, Montevidéu, Salvador, Havana se convertem em Macondo, cidade fictícia criada por Gabriel Garcia Marquez em sua obra mestra “Cem Anos de Solidão”. Estamos todos isolados do mundo e a solidão histórica que tanto assolou nosso continente mergulha a níveis profundos. Mas enfim vemos chegar ruidosa e desordeira uma legião de artistas, músicos e poetas que insistem em desrespeitar fronteiras e unir nosso continente em um abraço fraterno. Eis que surge a quinta edição do Festival MUCHO!, que se apodera dos meios digitais para adentrar a casa de cada coração solitário como uma fresta de euforia poética e espasmo musical.

A caravana é formada por grandes trovadores e poetas de nosso continente, dispostos a travar esta viagem levando sua música como frenesi libertário: Lenine (Brasil), Jorge Drexler (Uruguai), Alceu Valença (Brasil), Yusa (Cuba), Perotá Chingó (Argentina), Cao Laru (Brasil), Escalandrum (Argentina), Josyara (Brasil) e Sofia Viola (Argetina).

A programação do Festival MUCHO!, que será transmitida gratuitamente através do canal oficial do evento no YouTube e retransmitido na plataforma Vivamos Cultura do Ministério de Cultura de Buenos Aires, traz, além de shows, três dias de bate-papos que irão abordar a importância do mercado musical e cultural na integração da América Latina. Musicistas e músicos, produtores culturais, agentes públicos, atrizes e atores, debaterão sobre o poder transformador da união de nosso continente.

"O Festival MUCHO! vem para ocupar os meios virtuais para subverter, pelo menos por alguns instantes, essa sensação de solidão que estamos atravessando", conta Felipe França, diretor da Difusa Fronteira, Núcleo de Integração Cultural Brasil América Latina. "A música tem o poder catártico de transformar e inspirar, de propor e de sanar. Além disso, traz consigo a imensa qualidade de desrespeitar quaisquer fronteiras. Propor um festival cuja as bandeiras principais são a fraternidade e integração de nosso continente através da arte, é um transparente manifesto de empoderamento e reivindicação da coletividade, da união de povos e culturas", finaliza.

Um Festival deste porte exige uma exímia (e difícil) seleção de seu line-up. Sobre esta curadoria, Hernan Halak, sócio-diretor do Festival MUCHO!, explica: "Junto com Felipe acompanhamos toda a produção musical que acontece na América Latina, sabendo também da relevância que os artistas de fora tem aqui no Brasil e vice-versa. O fato de que nossas produtoras desenvolvem as carreiras de artistas nacionais e internacionais, faz que recibamos constantemente propostas artísticas incríveis que nos ajudam a escolher nosso line-up. Temos muito orgulho em trazer artistas tão importantes e criativos para o Festival."

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL MUCHO!

21/04 (quarta-feira)

18h - RODADA DE BATE PAPO

22/04 (quinta-feira)

18h - RODADA DE BATE PAPO

23/04 (sexta-feira)

18h - RODADA DE BATE PAPO



24/04 (sábado)

A partir das 16h:

BATE PAPO ENTRE LENINE E DREXLER

ESCALANDRUM (ARGENTINA)

JOSYARA (BRASIL)

JORGE DREXLER (URUGUAI)

LENINE (BRASIL)

25/04 (domingo)

A partir das 16h:

CAO LARU (BRASIL)

SOFIA VIOLA (ARGENTINA)

YUSA (CUBA)

PEROTÁ CHINGÓ (ARGENTINA)

ALCEU VALENÇA (BRASIL)