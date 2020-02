Cangaço Carioca homenageia Lenine nesta quinta

Rio das Ostras - Uma grande homenagem a Lenine será realizada nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Popular de Rio das Ostras. Quem reverencia o talentoso cantor e compositor pernambucano é o grupo Cangaço Carioca, atração desta semana do projeto Soul da Casa.



A banda foi formada em 2012, na Baixada Fluminense, e é integrada por Glauber Canellas, Wayner Nascimento, Rodrigo Binarts, Igor dos Santos e Romulus Tavares. O grupo apresenta um som regional autêntico com marcação forte de instrumentos de percussão aliado a letras que falam do cotidiano carioca.



Entre as influências do Cangaço Carioca estão o Movimento Manguebeat, Lenine, Zé Ramalho, Jacksom do Pandeiro, Sivuca e Tom Zé. O resultado é uma mistura de maracatus, frevos, xaxados, sem esquecer o samba e as batidas afrobrasileiras.



Em todas as edições do Soul da Casa, o Teatro Popular abre suas portas às 19h para exposição e venda de roupas do Brechó Rizia, antiguidades e vinis do Baú da Taberna, bolsas e acessório de Monique Poubel.



Ingressos antecipados podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, Artmanha, Black Nine, Baú da Taberna, além da Confraria do Jamelão e por solicitação via “direct” no Instagram @souldacasa.







SERVIÇO:



Soul da Casa – Cangaço Carioca



Quinta-feira, dia 6, 20h



Teatro Popular de Rio das Ostras



Avenida Amazonas, s/n° – Extensão Novo Rio das Ostras



Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia entrada e antecipados)