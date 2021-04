Juliette Freire, do 'BBB 21' Reprodução

Juliette está fazendo história dentro e fora da casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo! Queridinha do público, a paraibana não para de crescer nas redes sociais e, nesta quarta-feira, atingiu a marca de 22 milhões de seguidores no Instagram. Ela é a participante mais seguida desta edição do reality show.

Vale lembrar que na última quinta-feira, há exatos 7 dias, ela conquistou 21 milhões de internautas no seu perfil oficial. E com isso, a maquiadora e advogada se tornou também a terceira BBB (ex-BBB) mais seguida da história no programa, se igualando a nomes consolidados como Sabrina Sato e Grazi Massafera.

