Publicado 25/04/2021 16:54 | Atualizado 25/04/2021 16:54

Juliette tem chamado atenção e conquistado cada vez mais fãs fora da casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. Além de ser seguida por 22 milhões de pessoas no Instagram, a advogada e maquiadora chamou atenção do diretor criativo Giovanni Bianco, que já trabalhou com Anitta, Gisele Bündchen e até Madonna.



Tanto que neste sábado, ele fez questão de falar sobre a paraibana em suas redes: "Ju Ju Ju li e tte. Eta menina linda! Não vejo hora de você sair daí campeã e eu ter o privilégio de te dirigir! Quero você!", disse ele, numa postagem compartilhada de Nova York, nos EUA.



Acompanhando de perto o reality show, Giovanni não escondeu a simpatia por outros participantes. Conforme afirmou em sua publicação, ele também torce para que Gil e Camilla de Lucas. Vale lembrar que é o nome por trás no novo clipe de Anitta, "Gril From Rio".