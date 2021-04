Gusttavo Lima e Andressa Suita Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 21:55

Mais um capítulo! Gusttavo Lima participou de uma live com show, nesse sábado, e um detalhe chamou mais atenção dos fãs que as próprias músicas do cantor: É que o sertanejo estava usando um anel no dedo anelar, da mão direita, e fãs acreditam que seja uma nova fase do relacionamento dele com Andressa Suita.



"Gusttavo, que anel é esse?", questionou uma fã. "Vocês perceberam o anel de noivado na mão do Gusttavo Lima? É aliança?", indagou outro seguidor. Outros acreditam que tudo seja um passo de um possível reconciliação com a ex-mulher, com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel.

Andressa Suita e Gusttavo Lima anunciaram o fim do casamento em outubro do ano passado, por conta de desgastes na relação. Eles estavam casados desde 2015. Desde então, os dois tem sido vistos em eventos pontuais, agitando as redes sociais.