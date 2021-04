Fiuk e Gabrielle Joie no clipe da música nova (alto); o cantor com Fabio Jr e Cleo: pai e irmã apoiam participação no 'BBB' fotos reprodução do instagram

Cleo usou as redes sociais para falar sobre a trajetória de Fiuk no "BBB 21". O cantor está na reta final do reality e, segundo a irmã, é o orgulho da família.

“A gente está tão feliz porque ele superou tudo. Eu consegui entender o que ele estava falando quando ele dizia que ele achava que aquilo ia ser um estímulo para ele crescer, para ele conquistar novos horizontes dentro dele mesmo como artista, como pessoa. Eu fico tão feliz por ele”, disse Cleo nos Stories, do Instagram.

“Eu estou tão feliz e tão orgulhosa do meu irmão, por ter tido a coragem de decidir sozinho contra muitas pessoas que ele ama dizendo para ele não ir”, continuou a irmã do cantor.

“Eu fiquei muito feliz dele acreditar nele e ter evoluído lá dentro, ter tirado certas amarras que ele tinha e que faziam muito mal a ele, que ele estava louco para se desvencilhar delas e não sabia como, mas sentia que ali era uma oportunidade que poderia ser boa em relação a isso”, completou.