Paolla Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:39 | Atualizado 30/04/2021 15:40

Paolla Oliveira encantou os seguidores ao publicar uma série de fotos com um buquê de flores, nesta sexta-feira, no Instagram.

Nas imagens, além das flores, Paolla aparece sorrindo e com os cabelos naturais. Na legenda, a atriz usou alguns emojis, mas nos comentários os seguidores não pouparam palavras para elogiar a artista. "A mulher mais linda do Brasil", escreveu um. "Uma deusa natural", comentou outra.









Recentemente, Paolla foi anunciada como uma das participantes do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", que tem data de estreia prevista para maio. Anunciada como "Superdança", a temporada contará com campeões e celebridades que se destacaram nas outras 17 edições do quadro. De acordo com o colunista Fefito, do "Buzzfedd Brasil", a "Dança" terá uma modalidade diferente, em que apenas uma pessoa passa para a próxima fase na semana seguinte.

Confira os nomes já confirmados na edição, de acordo com Fefito: Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Rodrigo Simas, Christiane Torloni, Marcello Melo Jr, Leo Jaime, Carmo Dalla Vecchia, Odilon Wagner, Nelson Freitas, Léo Jaime, Dandara Mariana, Claudia Ohana, Fabiana Karla, Sophia Abrahão, Tiago Abravanel.