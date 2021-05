Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2021 22:33 | Atualizado 04/05/2021 22:59

Paulo Gustavo morreu morreu devido a complicações da Covid-19. Em boletim médico divulgado na noite de terça-feira (04), a equipe médica do ator afirmou que o quadro era "irreversível", mas Paulo Gustavo ainda apresentava "sinais vitais". Antes da piora em seu estado de saúde, no domingo (03), Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, e com os médicos.

"Às 21h12 desta terça-feira, 4/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", diz o boletim médico divulgado nesta noite.

Nas redes sociais, famosos como Maisa, Mônica Martelli, Daniela Mercury e Fernanda Paes Leme falaram sobre o assunto.

"Não estou acreditando. Descanse em paz Paulo. Obrigada por tudo. Que o Senhor o receba de braços abertos e que conforte os corações da sua família e de todos os brasileiros q vao sentir a sua falta.



Lembraremos sempre de vc com muito carinho e admiração", escreveu Maisa no Twitter.

Não estou acreditando.

Descanse em paz Paulo. Obrigada por tudo.

Que o Senhor o receba de braços abertos e que conforte os corações da sua família e de todos os brasileiros q vao sentir a sua falta.

Lembraremos sempre de vc com muito carinho e admiração.

https://t.co/nZVEzYEbIF — +a (@maisa) May 5, 2021

"Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. Te amo, @paulogustavo31.

TE AMO. Obrigada por ter sido meu amigo, parceiro, irmão, confidente... Você transformou minha vida, você sempre irá me influenciar", escreveu Monica Martelli.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monica Martelli (@monicamartelli)

"Cara, eu gostava demais do Paulo Gustavo. Que cara legal que ele foi comigo e com todos ao redor. MUITO generoso. Sua alma sai daqui muito evoluída com a missão que fez. Ele foi um dos nossos maiores", publicou Mauricio Meirelles.

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) May 5, 2021

No Instagram, Daniela Mercury escreveu: "Eu e Malu estamos muito tristes. Muito mesmo. Essa notícia é devastadora. Não era para ser assim. Vá em paz! Um beijo enorme pro @thalesbretas, para as crianças, para a sua mãe e para toda a sua família e amigos que estão aí por perto".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

"Ah meu amigo, parece mentira. Você se junta agora às memórias de um país que gargalhou contigo. Um país que te ama e sempre vai te amar porque sua genialidade é eterna. Te amo. Descansa, Paulo", lamentou Fernanda Paes Leme.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

